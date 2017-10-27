Победила, но вылетела. Элина Свитолина завершила выступление на итоговом теннисном турнире

27 октября 2017 г. 17:10
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Представительница Харькова Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал итогового турнира года восьми сильнейших теннисисток мира в Сингапуре.

В заключительном матче групповой стадии Свитолина победила первую ракету мира Симону Халеп из Румынии - 6:3, 6:4.

Однако из-за двух своих поражений в предыдущих матчах от датчанки Каролин Возняцки и француженки Каролин Гарсии, а также из-за того, что Возняцки сегодня проиграла Гарсии, Свитолина заняла в своей группе непроходное 3-е место.

В полуфинал же пробились Гарсия и Возняцки, а также из другой группы - Каролина Плишкова из Чехии и Винус Вильямс из США.

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