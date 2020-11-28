Победивший боксер стал держать нокаутированного соперника, чтобы тот не упал

Достаточно необычные события после завершившегося нокаутом боксерского поединка супертяжей.

В американском Голивуде (штат Флорида) провели поединок двое непобедимых до сих пор боксеров супертяжелого веса – Магомедрасул Меджидов из Азребайджана и пуэрториканец Сарет Дельгадо.

Меджидов одержал зрелищную победу в этом бою, нокуатуровав соперника на первой минуте 3-го раунда.

При этом Дельгадо, будучи, фактически без сознания, оставался стоять на ногах в углу ринга. Дельгадо было так плохо, что он не понимал, что ему над согнуть ноги в коленях и сесть на приготовленный стул. Меджидов пришел на помщь и стал удерживать находящегося в прострации побежденного соперника.

Сарету Дельгадо, действительно, было очень плохо. Он еще пять минут не мог прийти в себя.

У 34-летнего Меджидова, трижды становившегося чемпионом мира в любительском боксе, а также бронзовым призером Олимпиады-2012, это был только 3-й бой на профессиональном ринге, и при этом одержана 3-я победа нокаутом.

Ниже - видео боя Меджидова с Дельгадо. Нокаут и то, что было него - с 9:00.