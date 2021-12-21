Победный гол в компенсированное время определил обладателя трофея

Казалось, без овертайма не обойтись.

В японском клубном футболе сыгран финальный матч в розыгрыше Кубка Императора-2021.

В финале сошлись команды «Урава Редс» (Сайтама) — «Оита Тринита» (Оита).

«Урава» с голом Эски Атару на 6-й минуте повёл в счете. На 90-й Матеус из «Оиты» отыграл пропущенный мяч. Но дополнительное время не понадобилось. Ничейный счет продержался лишь три минуты. В компенсированное время на 90+3 капитан «Уравы» Томоаки Макино забил победный гол.

Победа «Уравы Редс» — 2:1. Эта команда в 8-й раз в своей истории стала обладателем Кубка Императора.