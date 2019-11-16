Победный бросок за 0.6 секунды до финальной сирены

16 ноября 2019 г. 14:05
Автор: Виталий Лабскир
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"Баззер битер", то есть "бьющий сирену" - так в баскетболе называется бросок, который осуществляется, когда истекает отведенное время матча. Особо ценен "баззер битер", который приносит победу.

В матче регулярного чемпионата НБА между командами "Детройт Пистонс" и "Шарлотт Хорнетс" за 1 секунду до заверения четвертой четверти счет был ничейным 106:106.

Эта самая секунда была у "Шарлотт" на завершающую атаку. Мяч был вброшен из аута на открывшегося Малика Монка. Монк совершил трехочковый бросок, выпустив мяч из рук за 0.6 секунды до финальной сирены. Одновременно с сиреной мяч поразил кольцо "Детройта" и баскетболисты "Шарлотт" праздновали победу 109:106, а Монк, само собой, оказался в объятиях партнеров по команде.

Видео: 

Malik Monk Hits Game-Winning Buzzer-Beater To Stun Pistons

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