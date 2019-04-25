Победный гол во втором овертайме решающего седьмого матча забит ударом с лëту

Драмматческая развязка серии плей-офф

"Вашингтон Кэпиталз", ставший в минувшем сезоне обладателем Кубка Стэнли, складывает свои полномочия. "Вашингтон" в первом же раунде плей-офф нынешнего сезона проиграл в уппорнейшей борьбе "Каролине".

Серия растянулась на максимальные 7 матчей. В решающем - седьмом, счет после трех периодов был равным - 3:3. Первый 20-минутный овертайм вышел сухим. И, наконец, на 12-й минуте второго Брок МакГинн сумел на пятачке подставить клюшку под летящую шайбу, и шайба, изменив траекторию полета, оказалась в воротах "Вашингтона".

Так "Каролина" выиграла это матч 4:3, а вместе с ним и всю серию тоже 4-3.