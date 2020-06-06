Победы лидеров украинской Премьер-Лиги. Донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" взяли по три очка

06 июня 2020 г. 20:45
Автор: Виталий Лабскир
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Донецкий "Шахтер" стал еще ближе к досрочному чемпионству. Луганская "Заря" продолжает демонстрировать амбиции завоевать серебряные медали.

В украинской футбольной Премьер-Лиге стартовал 25-й тур.

Донецкий "Шахтер", проводящий теперь свои домашние матчи в Киеве, а не в Харькове, принимал черниговскую "Десну" и одержал победу 3:2. При этом в "Шахтере" голевым дублем отметился бывший футболист харьковского "Металлиста" Марлос, да еще и Марлос не реализовал в этом матче 11-метровый.

Луганская "Заря" одержала минимальную победу над "Колосом" из Коваливки - 1:0. Победный гол на 13-й минуте забил Владислав Кабаев.

"Шахтер" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, имея 65 очков. У "Зари" - 49 очков и 2-е место.

Видео: 

Заря - Колос - 1:0. Гол: Кабаев (13')

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