Побоище. Во время матча чемпионата Бразилии застрелили болельщика

09 июля 2017 г. 16:08
Источник: xsport.ua
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Матч 12-го тура бразильской Серии А между «Васко да Гама» и «Фламенго» (0:1) завершился побоищем на трибунах и трагедией.

После поражения своих любимцев в принципиальном матче фанаты «Васко да Гама» попытались прорваться в фанатский сектор своих оппонентов, а также начали забрасывать их самодельными дымовыми шашками, камнями и бутылками.

Футболистам «Фламенго» удалось довольно быстро скрыться в подтрибунном помещении, а вот их фанатам повезло меньше. Несмотря на применение полицией слезоточивого газа против толпы, три человека были доставлены в больницу с ранениями, один из которых скончался в машине скорой помощи. Им оказался 27-летний мужчина с огнестрельным ранением в грудь с близкого расстояния.

Еще два человека получили огнестрельные ранения ног, третий был ранен осколком стекла. Пока неизвестно, какими санкциями для клуба и отдельных болельщиков может грозить данное происшествие.

Видео: 

São Januário tem cenas de selvageria após Vasco x Flamengo

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