Подан протест на результат матча, в котором победила харьковская команда.

Причина протеста – эпизод, произошедший в баскетбольном матче на последней секунде четвертой четверти.

«Харьковские соколы» в календарном матче украинской Суперлиги обыграли в гостях киевский «Будивельник» со счетом 79:77.

При этом на последней секунде четвертой четверти баскетболист «Будивельника» Реджи Джонсон совершил трехочковый бросок. Мяч после броска Джонсона летел в направлении кольца «Харьковских соколов». Под кольцом его «смахнул» в сторону уже после финальной сирены баскетболист харьковской команды Владимир Шевченко.

По правилам после сирены «смахивать» мяч запрещено. С оговоркой - пока мяч сохраняет возможность попасть в кольцо.

Арбитр же посчитал, что бросок Джонсона никоим образом не мог быть результативным. Поэтому действия Шевченко не повлияли на данную ситуацию.

«Будивельник» же подал протест, настаивая, что Джонсон заработал своим броском три очка и, соответственно, итоговый счет матча должен быть 80:79 в пользу «Будивельника».

Теперь слово за федерацией баскетбола Украины - удовлетворять или нет протест.

Ниже в видеообзоре матча вышеописанные события, произошедшие на последней секунде матча - с 4:00.