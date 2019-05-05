Подлый футболист забил гол травмированному вратарю

Эпизод, который никак не тянет на fair play.

В матче третьего по силам английского дивизиона встречались два аутсайдера "Плимут Аргайл" и "Сканторп Юнайтед". Обеим командам, чтобы не понизиться в классе, очень нужны были очки.

В первом тайме футболисты "Плимута" забили дважды. Но что "Сканторп" ответил одним голом.

После перерыва - на 60-й минуте матча, вратарь "Плимута" Мэтт Мэйси почувствовал боль в ноге и опустился на колено. При этом у него в руках был мяч. Голкипер поднялся и умышленно выбросил мяч в аут, дабы игра была остановлена. Однако до боковой линии мяч не долетел. Перехвативший его игрок "Сканторпа" Джош Моррис направил мяч в ворота "Плимута" над едва подпрыгнувшим вратрем.

Гол был засчитан. Счет стал равным - 2:2. При этом игорки "Плимута" едва не побили подлого голеодора из "Сканторпа".

Остается добавить, что "Плимут", в конце концов, сумел забить победный гол и победил - 3:2.

Ниже, в видеообзоре матча, эпизод с вышеописанным неоднозначным голом начинается с 1:05.