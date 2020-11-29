Поднялся после тяжелого нокдауна и потерял сознание после нокаута

29 ноября 2020 г. 14:47
Автор: Виталий Лабскир
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Лучше бы рефери прекратил бой после нокдауна.

В рамках боксерского вечреа в Лос-Анджелесе, где топ-событием был бой Майка Тайсона с Роем Джонсом, завершившийся вничью, в андеркарде также дрались Нейт Робинсон и Джек Пол. Пол известен, как популярный блоггер, Робинсон - в прошлом баскетболист, выступавший в нескольких клубах НБА.

И, вот, в боксерском поединке блоггера и баскетболиста, Пол в 1-м раунде отправил Робинсона в нокдаун. Во 2-м раунде случился второй тяжелый нокдаун. Рефери досчитал до 10-ти и дал возможность продолжить бой. После чего произошел сокрушительный нокаут, при котором Робинсон лишился чувств и долго не мог прийти в себя.

Видео: 

Jake Paul vs Nate Robinson Full Fight

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