Подозрение на перелом скулы. Российский боксер, избытый американцем, сдался

Американец Дэвин Хэйни и россиянин Заур Абдуллаев, не знавшие до сих пор поражений на профессиональном ринге, определили в очном поединке в Нью-Йорке обладателя "временного" чемпиона по версии WBC в легком весе.

Хэйни смотрелся в ходе боя значительно предпочтительнее Абдуллаева и логично победил. Победа вышла техническим нокаутом. После 4-го раунда Абдуллаев отказался продолжать бой из-за подозрения на перелом скулы.

У Хэйни теперь 23 победы в 23 проведенных боях на профессиональном ринге, в том числе 15 - нокаутом. При этом он стал официаьным предендентом на бой с украинцем Василием Ломаченко, который обладает тремя чемпионскими поясами в легком весе - по версиям WBC, WBO и WBA и нацелен на то, чтобы завоевать четвертый чемпионский пояс - по версии IBF.