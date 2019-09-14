 

Подозрение на перелом скулы. Российский боксер, избытый американцем, сдался

14 сентября 2019 г. 13:47
Автор: Виталий Лабскир
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Американец Дэвин Хэйни и россиянин Заур Абдуллаев, не знавшие до сих пор поражений на профессиональном ринге, определили в очном поединке в Нью-Йорке обладателя "временного" чемпиона по версии WBC в легком весе.

Хэйни смотрелся в ходе боя значительно предпочтительнее Абдуллаева и логично победил. Победа вышла техническим нокаутом. После 4-го раунда Абдуллаев отказался продолжать бой из-за подозрения на перелом скулы.

У Хэйни теперь 23 победы в 23 проведенных боях на профессиональном ринге, в том числе 15 - нокаутом. При этом он стал официаьным предендентом на бой с украинцем Василием Ломаченко, который обладает тремя чемпионскими поясами в легком весе - по версиям WBC, WBO и WBA и нацелен на то, чтобы завоевать четвертый чемпионский пояс - по версии IBF.

 

Видео: 

Devin Haney vs Zaur Abdullaev Full Fight Highlights

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