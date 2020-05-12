Подозреваемый на коронавирус в чемпионате Беларуси по футболу - спортсмен из Харьковской области

12 мая 2020 г. 11:50
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольная Беларусь, судя по всему, таки доигралась до коронавируса. Белорусские СМИ назвали имя заболевшего футболиста. Им оказался украинский игрок ФК "Минск", родившийся в деревне Андреевка Балаклейского района Харьковской области.

Таковым является 22-летний защитник "Минска" Евгений Чаговец. Он начал заниматься футболм в харьковском училище физкультуры, а затем попал в структуру донецкого "Шахтера".

В ныншнем чемпионате Беларуси Чаговец играл за ФК "Минск" в первых 7-ми турах и забил один гол. На поединок 8-го тура, состоявшийся в минувший уик-энд, Чаговец уже не вышел.

Официально ФК "Минск" пока заболевание Чаговца коронавирусом не подтвердил.

На сайте "Минска" сегодня лишь появилась новость, что предстоящий поединок 9-го тура против "немана" (Гродно), который должен был состояться 15-го мая, перенесен на более поздний срок в связи с тем, что у футболиста "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.

Следует еще добавить, что футболисты "Минска" прекратили тренировочный процесс и отправились на двухнедельную самоизоляцию.

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