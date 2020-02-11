Поджог и поножовщина на трибунах сорвали футбольный матч

11 февраля 2020 г. 13:53
Автор: Виталий Лабскир

В фанатском секторе развернулись настоящие боевые действия.

Мало чем примечательный матч 2-го дивизиона чемпионата Аргентины между командами "Ривадавиа" и "Атланта" вышел сверхрезонанстным.

Команды успели сыграть после стартового свистка лишь около 6-ти минут, за которые счет не был открыт, как арбитр вынужден был остановить игру, и больше она так и не была возобновлена.

Причиной тому - беспорядки в фанатском секторе. Причем драка сопровождалась поножовщиной, да еще и едва не случился сильный пожар.

Видео: 

Incidentes en Independiente - Atlanta

Incidentes en el partido de Independiente Rivadavia Mendoza

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