Показуха. Матч Кубка Украины был задержан на 50 минут, чтобы Зеленский ударил по мячу

Сегодня стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 гг. В одном из матчей первого раунда в Кривом Роге встречаются местный «Кривбасс» и «Черкащина».

Матч должен был начаться в 17:00, однако начался на 50 минут позже. Стартовый свисток не был дан до тех пор, пока на стадион не приехал президент Украины Владимир Зеленский и не нанес первый удар по мячу.

Следует еще добавить, что хотя в Украине футбольные матчи проходят без зрителей, на матч «Кривбасс» - «Черкащина» зрители были допущены. При этом на ту трибуну, возле которой стоял Зеленский перед тем, как нанести удар по мячу, их стали запускать только ближе к 20-й минуте этого футбольного поединка.