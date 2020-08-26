Показуха. Матч Кубка Украины был задержан на 50 минут, чтобы Зеленский ударил по мячу

26 августа 2020 г. 18:47
Автор: Виталий Лабскир
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Сегодня стартовал розыгрыш Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 гг. В одном из матчей первого раунда в Кривом Роге встречаются местный «Кривбасс» и «Черкащина».

Матч должен был начаться в 17:00, однако начался на 50 минут позже. Стартовый свисток не был дан до тех пор, пока на стадион не приехал президент Украины Владимир Зеленский и не нанес первый удар по мячу.

Следует еще добавить, что хотя в Украине футбольные матчи проходят без зрителей, на матч «Кривбасс» - «Черкащина» зрители были допущены. При этом на ту трибуну, возле которой стоял Зеленский перед тем, как нанести удар по мячу, их стали запускать только ближе к 20-й минуте этого футбольного поединка.

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