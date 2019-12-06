Полевой игрок нокаутировал вратаря. Хватило одного удара

06 декабря 2019 г. 17:54
Автор: Виталий Лабскир
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Конфликт на ледовой площадке завершился нокаутом вратаря.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Сан-Хосе" и "Каролиной" в одном из игровых эпизодов вратарю "Каролины" Петру Мразеку не понравилось, что игрок "Сан-Хосе" Джо Торнтно попытался выить шайбу у него из-под ловушки.

Разозленный Мразек ударил Торнтона клюшкой по ногам. В ответ Торнтон нанес кулаком один удар в голову Мразеку. Причем, от этого удара вратарь упал и потерял сознание.

Придя в себя, Мразек сумел доиграть матч до конца. Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2. Серию же послематчевых буллитов выиграла "Каролина" именно благодаря вратарскому мастерству Мразека.

Видео: 

Joe Thornton Glove Punches Goalie Petr Mrazek In The Face After He Takes Exception To An Extra Poke

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