Полевой игрок нокаутировал вратаря. Хватило одного удара

Конфликт на ледовой площадке завершился нокаутом вратаря.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Сан-Хосе" и "Каролиной" в одном из игровых эпизодов вратарю "Каролины" Петру Мразеку не понравилось, что игрок "Сан-Хосе" Джо Торнтно попытался выить шайбу у него из-под ловушки.

Разозленный Мразек ударил Торнтона клюшкой по ногам. В ответ Торнтон нанес кулаком один удар в голову Мразеку. Причем, от этого удара вратарь упал и потерял сознание.

Придя в себя, Мразек сумел доиграть матч до конца. Основное время и овертайм завершились вничью - 2:2. Серию же послематчевых буллитов выиграла "Каролина" именно благодаря вратарскому мастерству Мразека.