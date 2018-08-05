Полный комплект наград у Украины, включая "золото" харьковских синхронисток сегодня на чемпионате Европы по летним видам спорта

На первом чемпионате Европы по летним видам спорта в шотландском Глазго украинские спортсмены завоевали в воскресный день "золото" в синхронном плавании, "серебро" - в плавании и "бронзу" - в академической гребле.

Чемпионками Европы в командной комбинации стали синхронистки сборной Украины. При этом украинская сборная в синхронном плавании традиционно состоит из харьковчанок. Обладательницы золотых медалей - Марина Алексеева, Валерия Апрельева, Александра Кашуба, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Владислава Алексеева, Марта Федина, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Елизавета Яхно. Украинки показывали свою программу первыми и набрали 94,4667 балла. Этот результат оказался наилучшим, благодаря тому, что в командной комбинации не выступала сборная России, являющаяся лидером мирового синхронного плавания.

В классическом плавании ровенчанин Михаил Романчук стал серебряным призером на дистанции 1500 метров вольным стилем. Он проплыл за 14 минут 36.88 секунды и уступил лишь 0.73 секунды победителю - немцу Флориану Велброку. При этом Романчук улучшил 0.26 секунды свой рекорд Украины.

И, наконец, "бронзу" в женской одиночке завоевала гребчиха из Киева Диана Димченко. Он пересекла финишный створ практически одновременно с Магдаленой Лобниг из Австрии. Фотофиниш показал, что австрийка - вторая, а украинка - третья. Победила же Жаннин Гмелин из Швейцарии.