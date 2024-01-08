Помер один з найкращих гравців у історії футболу Франц Бекенбауер

Легендарний німецький футболіст Франц Бекенбауер пішов з життя у віці 78 років.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на сайт видання Bild.

Це сталося у неділю 7 січня, хоча офіційно про смерть стало відомо лише в понеділок.

«З глибоким сумом ми повідомляємо вам, що мій чоловік і наш батько Франц Бекенбауер мирно пішов з життя вчора, в неділю, в оточенні своєї сім’ї.

Ми просимо вас вшанувати його пам’ять в тиші й мовчанні. І просимо вас утриматися від будь-яких запитань», – йдеться в повідомленні сім’ї футболіста.

Франц Бекенбауер двічі ставав чемпіоном світу – у 1974 році як гравець збірної Німеччини, у 1990 році як її тренер. 1972 року він став чемпіоном Європи. У 1972 і 1976 роках отримував «Золотий м’яч».

Бекенбауер – 3-разовий володар Кубка європейських чемпіонів, 5-разовий чемпіон Німеччини.

Один з найкращих гравців у історії футболу.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики поставила Бекенбауера на 3 місце серед найсильніших футболістів XX сторіччя (кращими визнали тільки Пеле і Йогана Кройфа).

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