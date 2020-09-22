Попал так попал. Нокаут в футбольном матче "ударом скорпиона"

Жесточайший фол, сразу же потянувший на красную карточку.

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Ньюкаслом" "отличился" футболист "Брайтона" Ив Биссума.

Приняв мяч на ногу, а затем на плечо, Биссума решил избавиться от опекуна - Джамала Льюиса из "Ньюкасла". При этом Биссума выполнил задуманное радикально. "Ударом" скорпиона" бутсой в лицо футболист "Брайтона" "вырубил" опекуна.

Этот эпизод произошел на 89-й минуте матча. Биссума был удален с поля.

"Брайтон" в меньшинстве сумел довести матч до победы - 3:0.