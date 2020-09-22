Попал так попал. Нокаут в футбольном матче "ударом скорпиона"

22 сентября 2020 г. 11:49
Автор: Виталий Лабскир
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Жесточайший фол, сразу же потянувший на красную карточку.

В матче 2-го тура английской Премьер-Лиги между "Брайтоном" и "Ньюкаслом" "отличился" футболист "Брайтона" Ив Биссума.

Приняв мяч на ногу, а затем на плечо, Биссума решил избавиться от опекуна - Джамала Льюиса из "Ньюкасла". При этом Биссума выполнил задуманное радикально. "Ударом" скорпиона" бутсой в лицо  футболист "Брайтона" "вырубил" опекуна.

Этот эпизод произошел на 89-й минуте матча. Биссума был удален с поля.

"Брайтон" в меньшинстве сумел довести матч до победы - 3:0.

Видео: 

Bissouma HORRIFIC KICK IN THE FACE vs Jamal Lewis (STRAIGHT RED CARD)

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