Пополнение в тренерском штабе "Металлиста 1925"

17 апреля 2019 г. 13:31
Автор: Виталий Лабскир
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В "Металлисте 1925" появился новый ассистент главного тренера.

Как сообщил официальный сайт харьковского "Металлиста 1925", генеральный директор клуба Владимир Линке представил команде ассистента главного тренера Андрея Демченко.

42-летний Демченко будет отвечать в тренерском штабе Александра Горяинова за индивидуальную работу с футболистами.

В минувшем сезоне Демченко возглавлял команду украинской Премьер-Лиги "Верес" (Ровно). В том числе в скандальном матче 13 мая 2018 года против донецкого "Шахтера". Тогда "Верес" сначала приехал в Харьков за день до поединка с "Шахтером" и поселился на базе "Металлиста" в поселке Высокий. (В том матче "Шахтер" готовился оформить чемпионство). Затем, спустя несколько часов пребывания в Харькове, "Верес" уехал домой, якобы из-за массового отравления своих футболистов. Но на следующий день все же прилетел в Харьков буквально за час до начала матча, а у футболистов внезапно прошло отравление. В конце концов, тот матч состоялся. "Шахтер" победил 1:0 и стал чемпионом Украины. Демченко, комментируя тот скандал, просил обращаться за подробностями к руководству клуба.

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