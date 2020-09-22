Попугай прилетел на голову футболистки. Она расплакалась

Тренировку пришлось прервать.

В Терезополисе (штат Рио де-Жанейро) двусторонний матч во время тренировки проводила женская сборная Бразилии по футболу.

Вдруг прилетел попугай, а если быть совсем точным - сине-желтый ара (это птица из семейства попугевых). Ара сел, аккурат, на голову футболистке Бруне Бенитес.

Футболистка от неожиданности и, видимо, испуга начала плакать.

На подмогу пришел ассистент главного тренера сборной Бразилии. Он сумел пересадить ару на мяч. После чего птица полетела за пределы поля, зацепив по пути перекладину ворот.

Как оказалось, сине-желтый ара прилетел на поле с расположенной рядом фермы, где разводят попугаев.