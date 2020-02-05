Попытка установить мировой рекорд в прыжках с шестом едва не завершилась успехом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис едва не стал первым человеком в мире, преодолевшим в прыжках с шестом планку на высоте 6 метров 17 сантиметров.

На турнире в немецком Дюссельдорфе Дуплантис перелетел через планку, однако зацепил ее рукой.

Мировой рекорд в закрытых помещениях составляет 6 метров 16 сантиметров. Он был устанолен французом Рено Лавиллени в феврале 2014 года в Донеце на последнем в этом городе турнире "Звезды шеста".

Мировой рекорд на открытом воздухе принадлежит укранцу Сергею Бубке - 6 метров 14 сантиметров и держится с 1994 года.