Попытка установить мировой рекорд в прыжках с шестом едва не завершилась успехом

05 февраля 2020 г. 17:07
Автор: Виталий Лабскир
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис едва не стал первым человеком в мире, преодолевшим в прыжках с шестом планку на высоте 6 метров 17 сантиметров.

На турнире в немецком Дюссельдорфе Дуплантис перелетел через планку,  однако зацепил ее рукой.

Мировой рекорд в закрытых помещениях составляет 6 метров 16 сантиметров. Он был устанолен французом Рено Лавиллени в феврале 2014 года в Донеце на последнем в этом городе турнире "Звезды шеста".

Мировой рекорд на открытом воздухе принадлежит укранцу Сергею Бубке - 6 метров 14 сантиметров и держится с 1994 года.

Видео: 

Armand Duplantis attempt at 6.17m Pole Vault World Record - Dusseldorf 2020

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