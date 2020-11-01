Поражение "Металлиста 1925"

В 10-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" принимал киевскую "Оболонь".
Матч завершился минимальным поражением "Металлиста 1925" - 0:1.
Победу "Оболони" принес гол Алексея Майданевича на 69-й минуте. Ниже в видеообзоре матча этот гол на 2:05.
"Металлист 1925" потерпел первой домашнее поражение в нынешнем чемпионате Украниы в Первой лиге и при этом второе подряд.
Имея 15 очков после 9-ти сыгранных поединков, харьковская команда находится в турнирной таблице на 5-м месте.