Поражение, ставшее победой, и буйная встреча по возвращении домой

28 декабря 2020 г. 16:53
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Поражение 0:2 устроило проигравшую команду.

В Колумбии завершился чемпионат страны по футболу. В финале плей-офф, состоявшем из двух матчей встречались "Санта Фе" (Богота) - "Америка" (Кали).

Первый матч выиграла "Америка" - 3:0. В ответном же фунтболисты "Санта Фе" Джейсон Паласиос и Фабиан Самбуэса, еще до перерыва забили по голу. Зато во втором тайме "Америка" сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, "Санта Фе" одержал победу 2:0, но проиграл 2-3 на сумме двух матчей, и "Америка" стала чемпионом Колумбии-2020 по футболу.

По возвращении в Кали чемпионов встречали и приветствовали на улицах города десятки тысяч благодарных болельщиков.

 

Видео: 

Santa Fe Vs America De Cali 2-0 Resumen Y Goles Liga BetPlay 27/12/2020 HD

Colombia: Football fans fill Bogota streets as America de Cali wins League title

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53