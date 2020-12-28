Поражение, ставшее победой, и буйная встреча по возвращении домой

Поражение 0:2 устроило проигравшую команду.

В Колумбии завершился чемпионат страны по футболу. В финале плей-офф, состоявшем из двух матчей встречались "Санта Фе" (Богота) - "Америка" (Кали).

Первый матч выиграла "Америка" - 3:0. В ответном же фунтболисты "Санта Фе" Джейсон Паласиос и Фабиан Самбуэса, еще до перерыва забили по голу. Зато во втором тайме "Америка" сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Таким образом, "Санта Фе" одержал победу 2:0, но проиграл 2-3 на сумме двух матчей, и "Америка" стала чемпионом Колумбии-2020 по футболу.

По возвращении в Кали чемпионов встречали и приветствовали на улицах города десятки тысяч благодарных болельщиков.