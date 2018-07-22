После боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!"

Отныне абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик поблагодарил после боя в Москве болельщиков за поддержку.

После 12-раундового боя против россиянина Мурата Гассиева, завершившегося разгромной победой Усика по очкам, украинский боксер сидел в раздевалке, погрузив свой руки в ведро с холодной водой и льдом.

При этом Усик сказал: