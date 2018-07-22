После боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!"

22 июля 2018 г. 13:18
Источник: "Сегодня"
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Отныне абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик поблагодарил после боя в Москве болельщиков за поддержку.

После 12-раундового боя против россиянина Мурата Гассиева, завершившегося разгромной победой Усика по очкам, украинский боксер сидел в раздевалке, погрузив свой руки в ведро с холодной водой и льдом.

При этом Усик сказал:

Друзья, всем спасибо за поддержку. Всем спасибо за молитвы. Я видел в интернете очень много слов поддержки и я чувствовал это в ринге. Всем спасибо! Мы едем домой с Кубком. К двум братикам (титулы WBC и WBO) присоединились еще три братана (титулы WBA, IBF, The Ring).

 

 

Видео: 

Александр Усик! Первые слова после исторической победы в финале WBSS

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