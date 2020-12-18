После финальной сирены попытались подраться тренеры

18 декабря 2020 г. 17:16
Автор: Виталий Лабскир
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Хоккеисты вели себя на льду корректно, зато тренеры оказались не прочь распустить кулаки.

Матч чемпионата Словакии по хоккею между венгерским ДВТК (Мишкольц), играющим в словацком чемпионате, и командой "ХК 07 Детва" завершился поражением ДВТК со счетом 0:4.

После финальной сирены канадский тренер ДВТК Дэйв Эллисон что-то сказал в адрес своего коллеги из "ХК 07 Детвы" Эрнеста Бокроша. Бокрош тут же бросился навстречу Эллисону и попытался затеять драку.

Оперативно вмешались стюарды и изолировали драчунов друг от друга.

Позже тренеры дали свое объяснение произошедшему инциденту.

По словам Бокроша, весь матч проходил по правилам честной игры, и с обеих сторон не было никаких проблем. Он хотел по завершении поединка пожать руку Элиссону, однако канадский тренер "вдруг начал орать, вульгарно оскорбил меня и моих коллег. И вообще канадские тренеры выскомерно относятся к словацким".

Элиссон же пояснил, что выразил свое недовольство тем, что Бокрош поступил неуважительно, взяв тайм-аут за 30 секунд до финальной сирены, когда исход матча уже был предрешен. А в ответ на сделанное замечание по этому поводу Бокрош полез драться.

Видео: 

Konflikt trénerov: Ernest Bokroš a Dave Allison po konci zápasu 8.kola DVTK Miskolc - HC 07 Detva

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