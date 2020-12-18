После финальной сирены попытались подраться тренеры

Хоккеисты вели себя на льду корректно, зато тренеры оказались не прочь распустить кулаки.

Матч чемпионата Словакии по хоккею между венгерским ДВТК (Мишкольц), играющим в словацком чемпионате, и командой "ХК 07 Детва" завершился поражением ДВТК со счетом 0:4.

После финальной сирены канадский тренер ДВТК Дэйв Эллисон что-то сказал в адрес своего коллеги из "ХК 07 Детвы" Эрнеста Бокроша. Бокрош тут же бросился навстречу Эллисону и попытался затеять драку.

Оперативно вмешались стюарды и изолировали драчунов друг от друга.

Позже тренеры дали свое объяснение произошедшему инциденту.

По словам Бокроша, весь матч проходил по правилам честной игры, и с обеих сторон не было никаких проблем. Он хотел по завершении поединка пожать руку Элиссону, однако канадский тренер "вдруг начал орать, вульгарно оскорбил меня и моих коллег. И вообще канадские тренеры выскомерно относятся к словацким".