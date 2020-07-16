После матча Первой лиги украинского футбола побили арбитра

16 июля 2020 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
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В Волочиске решили, что арбитр Юрий Иванов, обслуживавший поединок местного "Агробизнеса" против закарпатского "Миная", помог "Минаю" одержать победу.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Миная", после чего был избит главный судья Юрий Иванов, сообщает "Спорт Арена".

Инцидент случился непосредственно на стадионе. Вскоре арбитр снял побои в полиции.

Почетный же президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий поведал следующее: "Негативное судейство. Люди были разозленные, хотели идти бить судей. Я этих людей задержал. Я их не пустил. Собралось очень большое число людей. А что они пишут, что их били на стадионе – пусть рассказывают кому-то другому".

 

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