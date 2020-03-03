Постаревший Тайсон расплакался, рассуждая о жизни после боксерской карьеры

03 марта 2020 г. 16:53
Автор: Виталий Лабскир
172 просмотра

Легендарный боксер Майк Тайсон уже далеко не "железный".

Тайсон, давая интервью, стал рассуждать о жизни. Голос предательски задрожал и выступили слезы.

Произошло это, когда Тайсон говорил следующее:

Мне известно искусство войны, и это все, что я знаю в этой жизни. Только это я изучал. Именно поэтому другие боксеры боялись меня, когда я был с ними в ринге. Это была цель моего рождения. Теперь же эти дни прошли, во мне осталась пустота и теперь я ничего не стою. Сейчас я работаю над искусством смирения. Я пустил слезу сейчас, из-за того, что я не тот Майк Тайсон, которым был раньше. Но я скучаю по тому Майку. Иногда чувствую себя козлом, поскольку не позволяю прежнему Тайсону выбраться наружу. Если это произойдет, настанет ад. И это совсем не смешно. Говорю спокойно, как будто я крутой парень. Но я просто ненавижу его и боюсь.

 

Видео: 

mike Tyson cries when talking about the past.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.