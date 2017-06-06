Постфутбольная радость. "Жирона" впервые в своей истории вышла в элитный дивизион испанского футбола

Испанский футбольный клуб "Жирона" добился исторического для себя достижения, что вызвало бурную радость и эйфорию у футболистов и болельщиков этого клуба.

ФК "Жирона" ведет свою историю с 1930-го года и, вот, впервые команде удалось пробиться в Примэро.

"Жирона" гарантировала себе 2-е место в Сегунде после того, как в 41-м туре сыграла на своем поле вничью 0:0 против "Сарагосы".

После финального свистка 10 тысяч болельщиков, заполнивших домашний стадион "Жироны" - "Монтиливи", высыпали на поле и чуть не задушили от радости футболистов.

Затем игроки "Жироны" попраздновали успех в своей раздевалке.

И, наконец, празднество перекинулось на городские улицы Жироны.