Потасовка команда на команду во время футбольного матча

В матче Кубка Австралии по футболу закипели страсти после того, как футболист ударил болбоя, не спешившего подавать матч.

Встречались команды ФК "Сидней" и "Аделаида Юнайтед". Основное время завершилось вничью 1:1. В овертайме "Сиденй" забил гол и повел в счете - 2:1.

Шла 114-я минута. "Аделаида" стремилась отыграться и футболисту этой команды Майклу Марроне не понравилось, что болбой крайне неспешно подает мяч, ушедший в аут. Марроне позволил себе ударить болбоя, чем спровоцировал массовую потасовку команда на команду.

Матч, в конце концов, так и завершился победой "Сиднея" - 2:1.