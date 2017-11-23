Потасовка команда на команду во время футбольного матча

23 ноября 2017 г. 18:54
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В матче Кубка Австралии по футболу закипели страсти после того, как футболист ударил болбоя, не спешившего подавать матч.

Встречались команды ФК "Сидней" и "Аделаида Юнайтед". Основное время завершилось вничью 1:1. В овертайме "Сиденй" забил гол и повел в счете - 2:1.

Шла 114-я минута. "Аделаида" стремилась отыграться и футболисту этой команды Майклу Марроне не понравилось, что болбой крайне неспешно подает мяч, ушедший в аут.  Марроне позволил себе ударить болбоя, чем спровоцировал массовую потасовку команда на команду.

Матч, в конце концов, так и завершился победой "Сиднея" - 2:1.

Видео: 

Michael Marrone Tackles Ballboy! FFA Cup Final 2017

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