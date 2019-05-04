Потасовка перед чемпионским боем

Накануне боксерского поединка, который не требует дополнительной раскрутки, было очень жарко.
Мексиканец Сауль Альварес и Дэниэл Джейкобс из США проведут в Лас-Вегасе объединительный бой за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF.
На взвешивании оба боксера уложились в лимит весовой категории (72,6 кг). Вес Джейкобса составил как раз, 72,6 кг. Альварес оказался на 400 граммов легче.
Затем долна была состояться дуэль взглядов. Но соперники, так и не посмотрев друг другу в глаза, стали бодаться. После чего бодание переросло в потасовку.