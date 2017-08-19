Потасовка во время дуэли взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

19 августа 2017 г. 15:56
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Боксеры слишком долго смотрели друг другу в глаза, после чего стали бодаться.

В амкриканском городе Линкольн состоится боксерский вечер, главным боем которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в суперлегком весе (до 63,5 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и намибийцом Джулиусом Индонго. Оба боксера еще ни разу не проигрывали на профессиональном ринге.

На взвешивании весы под Кроуфордом показали 63,5 кг. Индонго оказался на полкилограмма легче.

Затем последовала дуэль взглядов, в ходе которой соперники неотрывно смотрели друг на друга, а затем стали давить себя носами и головами. Боксеров быстро растащили. При этом члены их команд устроили небольшую потасовку.

В рамках этого боксерского вечера харьковчанин Александр Гвоздик будет драться против американца Крэйга Бейкера.

Видео: 

Crawford vs Indongo Weigh In

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