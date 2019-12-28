Потасовка во время дуэли взглядов перед чемпионским боем

28 декабря 2019 г. 16:22
Автор: Виталий Лабскир
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Перед боксерским поединком за титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе случился скандал.

Драться за вакантный титул будут кубинец Юриоркис Гамбоа и американец Жервонта Дэвис.

Сначала не без приключений прошло взвешивание. Гамбоа вложился в лимит весвой категории (до 61,2 кг). Его вес составил 61,1 кг. А вот Дэвис завесил аж на 61,8 кг.

Затем во время дуэли взглядов у Дэвиса сдали нервы, и он толкнул Гамбоа, чем спровоцировал потасовку.

Остается добавить, что спуся час Дэвис на повторном взвешивании сумел вложиться в лимит весовой категории.

Видео: 

TANK PUSHES GAMBOA! CHAOS ERRUPTS!!!

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