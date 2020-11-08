Потемнело в глазах, и онемела нога. Нокаут за 35 секунд

Последствия удара бицепсом в лицо.

В рамках боксерского вечера супертяжей в американском Лос-Анджелесе поединок между кубинцем Луисом Ортисом и Александром Флоресом из США продлился лишь 35 секунд.

Удар Ортиса пришелся не кулаком, а бицепсом в лицо Флоресу. Флорес упал. Поднявшись, американец стал тянуть ногу. При этом глаз Флореса оставался закрытым.

Рефери зафиксировал победу Ортиса нокаутом.

Флорес сказал после столь скоротечного боя, что от пропущенного удара у него потемнело в глазах, и онемела нога.