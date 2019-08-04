 

Потеря чемпионского титула после двух нокдаунов

04 августа 2019 г. 12:54
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Обладатель титула временного чемпиона WBA неожиданно проиграл бой за пояс.

Речь идет о теперь уже экс-чемпионе в полусреднем весе американце Маркусе Брауне.

Перед поединком против канадца Жана Паскаля у Брауна было 23 победы в 23 проведенных боях. И, вот, теперь появилось первое поражение.

Дважды - в 4-м и 7-м раундах Браун падал от пропущенных ударов и оказывался в нокдауне.

Бой же закончился в 8-м раунде после столкновения головами. От этого столкновения у Брауна образовалась серьезная гематома, и рефери отстановил поединок. На карточках всех трех судей Паскаль одержал на момент остановки боя минимальную победу с одинаковым счетом 75-74.

Видео: 

Browne vs Pascal HIGHLIGHTS: August 3, 2019 — PBC on FOX

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.