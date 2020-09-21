Потрясающе. Победное трехочкове попадание одновременно с сиреной об окончании матча

21 сентября 2020 г. 12:33
Автор: Виталий Лабскир
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На атаку оставалось 2.1 секунды.

Именно столько времен было у баскетболистов "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором полуфинальном матче плей-офф НБА против "Денвер Наггетс", чтобы уйти от поражения.

На момент ввода мяча в игру "Лейкерс" уступал со счетом 102:103.

Мяч был введен на Энтони Дэвиса. После чего Дэвис совершил прицельный трехочковый бросок, и мяч одновременно с сиреной об окончании четвертой четверти влетел в кольцо "Денвера".

Так баззер битер (броско с сиреной) принел "Лос-Анджелесу Лейкерс"  победу в этом матче 105:103. Счет в серии до четырех побед стал 2-0.

Видео: 

Anthony Davis Hits Game-Winning BUZZER-BEATER vs. Nuggets | Game 2 WCF

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