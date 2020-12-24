Потрясающее дальнее попадание со своей половины площадки

24 декабря 2020 г. 11:54
Автор: Виталий Лабскир
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Суперзрелищное завершение атаки в баскетболе.

В матче баскетбольной Евролиги между испанским "Реалом" из Мадрида и немецкой "Альбой" из Берлина баскетболист "Реала" Серхио Юль, отдавая мяч партнеру по команде сначала ошибся, но сразу сумел завладеть мячом, оказавшись с ним на своей половине площадки. Поскольку 24 секунды, отведенные на атаку истекали, Юль совершил дальний бросок... и угодил мячом в корзину "Альбы", став, таким образом, автором шедеврального трехочкового попадания.

Остается добавить, что "Реал" одержал в этом матче убедительную победу - 91:62.

Видео: 

7DAYS Magic Moment of the Night: Sergio Llull, Real Madrid

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