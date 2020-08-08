Потрясающий гол пяткой

08 августа 2020 г. 15:27
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, это была "домашняя заготовка", и она сработала.

На 75-й минуте матча чемпионата Австралии по футболу между командами "Вестерн Юнайтед" (Мельбурн) и "Вестерн Сидней Уондерерс" футболист команды из Сиднея Тасс Мурдукутас в тот момент, когда его партнер Джошуа Ридсон исполнял штрафной удар, освободился от опеки соперника, и Мурдукутас сумел пяткой направить мяч в ворота команды из Мельбурна.

Ниже, в видеобзоре матча, этот великолепный по исполнению розыгрыш трафного, приведший к голу пяткой, на 2:00.

Следует также отметить, что события в этом матче развивались весьма любопытно. Сначала "Вестерн Юнайтед" повел в счете - 3:0. Затем "Вестерн Сидней Уондерерс" умудрился отыграться - 3:3. После чего футболисты "Вестерн Юнайтеда" забили еще дважды и праздновали в итоге сверхрезультативную победу - 5:3.

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