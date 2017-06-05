Потрясающий перфоманс перед матчем и буйство после финального свистка. "Легия" (Варшава) стала чемпионом Польши

05 июня 2017 г. 15:59
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В Польше праздник у футбольных болельщиков варшавской "Легии". Эта команда в 12-й раз в своей истории и при этом четвертый сезон подряд завоевала чемпионский титул.

Перед матчем между "Легией" и почти одноклубниками - гданьской "Лехией", фаны "Легии" устроили во время исполнения гимна своего клуба впечатляющий перфоманс, символизирующий верность команде.

Затем было 90 минут матча, завершившегося вничью 0:0.

А после финального свистка десятки тысяч болельщиков высыпали с трибун на поле праздновать чемпионство.

И, наконец, футолисты "Легии" проехали на открытом чемпионсокм автобусе по ночной Варшаве, при этом их путь ярко освещали файеры фанов.

Видео: 

Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 04.06.2017 Oprawa

Legia mistrz sezon 2016/2017

LEGIA WARSZAWA MISTRZ POLSKI 2017 FETA NA STARÓWCE

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