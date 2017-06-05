Потрясающий перфоманс перед матчем и буйство после финального свистка. "Легия" (Варшава) стала чемпионом Польши

В Польше праздник у футбольных болельщиков варшавской "Легии". Эта команда в 12-й раз в своей истории и при этом четвертый сезон подряд завоевала чемпионский титул.

Перед матчем между "Легией" и почти одноклубниками - гданьской "Лехией", фаны "Легии" устроили во время исполнения гимна своего клуба впечатляющий перфоманс, символизирующий верность команде.

Затем было 90 минут матча, завершившегося вничью 0:0.

А после финального свистка десятки тысяч болельщиков высыпали с трибун на поле праздновать чемпионство.

И, наконец, футолисты "Легии" проехали на открытом чемпионсокм автобусе по ночной Варшаве, при этом их путь ярко освещали файеры фанов.