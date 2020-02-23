Появился 8-й хоккеист в истории НХЛ, забросивший 700 шайб

Поздравлять с юбилейной шайбой выехла на лед вся команда.

На 5-й минуте третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Нью-Джерси" российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин забил гол, сделав счет ничейным - 2:2.

Казалось бы, рядовая шайба, вызвала огромный восторг, как самого Овечкина, так и его партнеров по команде. На самом деле, шайба оказалась не рядовой, а юбилейной - 700-й для Овечкина в НХЛ.

Овечкин отныне 8-й хоккеист в истории НХЛ, достигший отметки в 700 голов. Чтобы добраться до рекорда самого результативного хоккеиста в истории НХЛ Уэйна Грецки Овечкину надо забросить еще 194 шайбы.