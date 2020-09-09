Появился единоличный рекордсмен по количеству матчей, выигранных в плей-офф НБА

Знаменитый американский баскетболист Лебрлн Джеймс установил два рекорда.

Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстоном завершилась со счетом 112:102 в пользу "Лейкерз".

После чего главная "звезда" этой команды 35-летний Леброн Джеймс, набравший, к слову, в этом поединке 36 очков, стал рекордсменом по количеству матчей, выигранных в плей-офф НБА. Таковых у Джеймса теперь 162. Он обошёл Дерека Фишера, в активе которого 161 победа.

Еще один рекорд Леброна - 65,6% матчей, выигранных в плей-офф. Это самый высокий показатель в истории НБА среди игроков, которые сыграли не менее 200 встреч в плей-офф НБА.