Появился единоличный рекордсмен по количеству матчей, выигранных в плей-офф НБА

09 сентября 2020 г. 17:11
Автор: Виталий Лабскир
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Знаменитый американский баскетболист Лебрлн Джеймс установил два рекорда.

Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстоном завершилась со счетом 112:102 в пользу "Лейкерз".

После чего главная "звезда" этой команды 35-летний Леброн Джеймс, набравший, к слову, в этом поединке 36 очков, стал рекордсменом по количеству матчей, выигранных в плей-офф НБА. Таковых у Джеймса теперь 162. Он обошёл Дерека Фишера, в активе которого 161 победа.

Еще один рекорд Леброна - 65,6% матчей, выигранных в плей-офф. Это самый высокий показатель в истории НБА среди игроков, которые сыграли не менее 200 встреч в плей-офф НБА.

Видео: 

LeBron James Hits Consecutive Smooth Jumpers Lakers vs Houston Game 3

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