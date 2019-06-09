Пожар на трибунах. Cидушка, полетевшая рефери в голову

09 июня 2019 г. 14:00
Автор: Виталий Лабскир
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Сленговый эпитет "жесть" напрашивается в качестве характеристики того, что происходило в ответном стыковом матче плей-офф за право играть в Премьер-Лиге украинского футбола между луцкой "Волынью" и львовскими "Карпатами".

Что до спортивных итогов, первый матч во Львове завершился вничью 0:0. В ответном, в Луцке, Карпаты" на 90+7 минуте вели в счете 3:1. В этот момент арбитр Максим Козыряцкий сбежал подтрибунное помещение, так и не дав финальный свисток.

По ходу матча ультрас "Карпат" устроили пожар на своем фан-секторе.

Побег же Козыряцкого произошел после того, как один из выбежавших фанов "Волыни" запустил по арбитру вырванной сидушкой и едва не угодил в голову. Когда же Козыряцкий покидал поле, главный тренер "Волыни" Андрей Тлумак применил против арбитра силовой прием и ударил кулаком в спину.

 

Видео: 

Волинь - Карпати . Заворушення . Бійка з суддею . Пожежа . Беспорядки

Карпати - Волинь. Напад на суддю

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