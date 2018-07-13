Пожилая эфиопка с паспортом 16-летней завоевала "бронзу" на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике

На юношеском чемпионате мира по легкой атлетике (для спортсменов не старше 20-ти лет), проходящем в финском Тампере, разгорелся скандал.

В финальном забеге на 5000 метров среди девушек бронзовую медаль завоевала эфиопская бегунья Гермавит Гебрзихаир, в паспорте которой указана дата рождения 21 ноября 2001 года.

То есть на данный момент этой девушке еще даже не исполнилось 17-ти лет. Во всяком случае, по паспорту.

Нет недостатка в комментариях, в том числе весьма остроумных, относительно данной 16-летней "красавицы". Кто-то съязвил, что у нее сейчас период, когда выпадают молочные зубы. Испанский бегун Оскар Усильос написал: "За успехом 16-летней Гебрзихаир наблюдали ее дети и внуки".