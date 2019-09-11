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11 сентября 2019 г. 17:08
Автор: Виталий Лабскир
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Знать правила дорожного движения с детства. А главное - их выполнять. В Харькове прошло достаточно необычное практическое занятие, на котором моделировались различные ситуации, которые случаются в реальной жизни.

Правила дорожного движения для детей. Учителя в школах преподают теорию, и, чаще всего, этим все и заканчивается. Однако, в Харькове состоялись достаточно наглядные практические занятия для малышей.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Мы учим детей безопасности. Каждый день в средствах массовой информации мы видим ужасы, просто ужасы, которые происходят у нас на дорогах. Я надеюсь, что детям и полицейским, которые им преподавали, тоже все очень понравится и это все надо будет поощрять, разрастать, и вобщем-то тиражировать такие мероприятия.

Спортивная школа М-Спорт провела эту акцию на автомобильной площадке. Десятки маленьких пешеходов и будущих водителей изучали дорожные знаки, учились
правильно переходить улицу, и даже ездили на почти настоящих машинах, под руководством регулировщика. К тому же управление патрульной полиции предоставило патрульный автомобиль с экипажем.

Никита Сигибский, инспектор патрульной полиции:

Розповідаємо підростаючому поколінню про правила дорожнього руху - як правильно переходити дорогу, які знаки існують дорожнього руху.

А еще на этом семинаре для малышей присутствовал настоящий гоночный автомобиль, на котором лучшие харьковские профессионалы одерживают победы в соревнованиях. И некоторые из присутствующих даже смогли почувствовать себя гонщиками и штурманами.

 

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