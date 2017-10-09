Представительница Харькова Элина Свитолина покинула ТОП-3 мирового рейтинга

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге WTA.

Украинская теннисистка, четыре недели удерживавшая третье место (что является национальным рекордом), с этой недели стала четвертой ракеткой мира.

На прошлой неделе Свитолина выступала на турнире WTA Premier Mandatory в Пекине и, выиграв его, могла даже возглавить мировой рейтинг.

Однако Свитолина прекратила борьбу на стадии четвертьфинала, проиграв будущей чемпионке француженке Каролин Гарсии, и не сумела защитить очки за прошлый год. Тогда Элина дошла до полуфинала.