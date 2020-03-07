Претенденты на чемпионский бой боксеры-супертяжи взвесились перед своим поединком

07 марта 2020 г. 12:07
Автор: Виталий Лабскир
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Главным боем боксерского вечера в Бруклине (США) станет поединок в супертяжелом весе между поляком Адамом Ковнацки и Робертом Хелениусом из Финляндии. Пока же соперники прошли процедуру взвешивания и провели абсолютно беззлобную дуэль взглядов.

Хелениус первым стал на весы и завесил на 108.0 кг. Ковнацки оказался значительно тяжелее - 120.3 кг.

Затем боксеры дружелюбно посмотрели друг другу в глаза.

Победитель этого боя станет официальным претендентом на чемпионский титул по версии WBA, которым владеет брианец Энтони Джошуа.

Видео: 

KOWNACKI vs HELENIUS WAŻENIE

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