Претенденты на чемпионский бой боксеры-супертяжи взвесились перед своим поединком

Главным боем боксерского вечера в Бруклине (США) станет поединок в супертяжелом весе между поляком Адамом Ковнацки и Робертом Хелениусом из Финляндии. Пока же соперники прошли процедуру взвешивания и провели абсолютно беззлобную дуэль взглядов.

Хелениус первым стал на весы и завесил на 108.0 кг. Ковнацки оказался значительно тяжелее - 120.3 кг.

Затем боксеры дружелюбно посмотрели друг другу в глаза.

Победитель этого боя станет официальным претендентом на чемпионский титул по версии WBA, которым владеет брианец Энтони Джошуа.