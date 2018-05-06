Преждевременная радость. Конфетти пришлось собирать

Организаторы поторопились с конфетти в честь, якобы, победы своей команды.

Настоящая драма разыгралась в конце основного времени третьего матча плей-офф НБА между "Филадельфией" и "Бостоном".

Хозяева уступали 87:89 за 1,7 секунды до конца встречи, но Марко Белинелли, казалось, своим трехочковым броском одновременно с сиреной принес "Филадельфии" победу 90:89.

Трибуны и игроки стали праздновать успех, а организаторы матча запустили конфетти. Но радость была недолгой: Белинелли заступил на линию, поэтому бросок был оценен в 2, а не в 3 очка. Таким образом, счет стал ничейным 89:89, и был назначен овертайм.

Работники арены 10 минут убирали конфетти, чтобы соперники продолжили встречу.

После чего команды вышли на овертайм, по итогам которого победу праздновал "Бостон" - 101:98. При этом ссчет в серии до четырех побед стал уже 3-0.