Президент харьковской "Кобры" заявил о "вбросе недоброжелателей"

После появившейся в СМИ информации о возможном снятии команды первой лиги украинского футбола харьковской "Кобры", президент клуба Сергей Ващенко созвал в Киеве срочный брифинг.

Ващенко заявил следующее:

Информация о снятии нашей команды с соревнований в Первой лиге не имеет под собой почвы. "Кобра" не снималась, не снимается и не будет сниматься с чемпионата. А такие вбросы информации - только надежды недоброжелателей, которым не судьба сбыться. У нас есть договоренность с руководителями "Гелиоса" о проведении масштабного финансового аудита в клубе. Он завершается 15-16 августа и после этого Александр и Матвей Гельштейн передают мне права собственности на клуб в полном объеме. Убежден, что эта негативная информационная атака направлена ​​на то, чтобы вызвать раскол в команде. Игрокам и персоналу сейчас достаточно сложно в психологическом плане, но надо пережить этот сложный момент. Я выдержу все давление и мы будем двигаться вперед.