Президент львовских "Карпат", подозреваемый в смертельном ДТП, покинул Украину после вызова на допрос

23 августа 2017 г. 12:43
Источник: "Евроспорт"
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Президент львовских «Карпат» 20 августа стал участником ДТП, в котором погибла 26-летняя женщина. Авария произошло на трассе М10 Львов-Краковец у села Ямельня.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в фейсбуке сообщил, что Дыминский покинул Украину, несмотря на то, что ему была вручена повестка на допрос и предложено сдать образец ДНК следователю. Дыминский на частном самолете улетел из Львова в Женеву.

По информации Геращенко, следствие получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля был точно не 43-летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за ДТП на себя.

«Предупреждаю Петра Дыминского! Если вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизу пробу ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем Mercedes был совсем не ваш 43-летний охранник», – написал Геращенко в фейсбуке.

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