Президент "Сьона" побил во время матча экс-тренера сборной Швейцарии

22 сентября 2017 г. 13:39
Источник: "Сегодня"
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Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Швейцарии по футболу "Лугано" – Сьон", который завершился со счетом 1:2.

Президент гостевой команды Кристиан Константин набросился на эксперта Teleclub бывшего тренера сборной Швейцарии 60-летнего Рольфа Фрингера и нанес ему несколько ударов. Операторы засняли лишь концовку инцидента.

Фрингер уже объявил, что подаст в суд на обидчика, а Швейцарский футбольный союз открыл дело в отношении Константина.

Причиной нападения послужила публичная критика главы "Сьона" со стороны Фрингера. Тот обвинял Константина в нарциссизме и эгоизме, критиковал его поведение на публике.

 

 

Видео: 

Super League: Christian Constantin se défend, la SFL ordonne une enquête

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