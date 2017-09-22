Президент "Сьона" побил во время матча экс-тренера сборной Швейцарии

Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Швейцарии по футболу "Лугано" – Сьон", который завершился со счетом 1:2.

Президент гостевой команды Кристиан Константин набросился на эксперта Teleclub бывшего тренера сборной Швейцарии 60-летнего Рольфа Фрингера и нанес ему несколько ударов. Операторы засняли лишь концовку инцидента.

Фрингер уже объявил, что подаст в суд на обидчика, а Швейцарский футбольный союз открыл дело в отношении Константина.

Причиной нападения послужила публичная критика главы "Сьона" со стороны Фрингера. Тот обвинял Константина в нарциссизме и эгоизме, критиковал его поведение на публике.