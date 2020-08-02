При награждении трофей упал и сломался. Футболисты схватились за голову

Конфуз вышел.

После того, как лондонский "Арсенал", стал обладателем Кубка Англии, одержав в финале победу над земляками из "Челси" - 2:1, состоялась церемония награждения.

При этом из-за коронавирусных ограничений, футболисты находились на "самообслуживании": сначала сами брали себе медали, а затем и сам кубок никто не вручал. К трофею подошел футболист "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и понес его от столика своим партнерам по команде. А дальше случился тот самый конфуз - Обамеянг уронил кубок, и трофей сломался, упав на траву.