При награждении трофей упал и сломался. Футболисты схватились за голову

02 августа 2020 г. 19:11
Автор: Виталий Лабскир
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Конфуз вышел.

После того, как лондонский "Арсенал", стал обладателем Кубка Англии, одержав в финале победу над земляками из "Челси" - 2:1, состоялась церемония награждения.

При этом из-за коронавирусных ограничений, футболисты находились на "самообслуживании": сначала сами брали себе медали, а затем и сам кубок никто не вручал. К трофею подошел футболист "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и понес его от столика своим партнерам по команде. А дальше случился тот самый конфуз - Обамеянг уронил кубок, и трофей сломался, упав на траву.

Видео: 

Aubameyang drops FA Cup trophy during celebration! | FA Cup 19/20 Moments

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